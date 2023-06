Voyons maintenant ce que sont les goûts des plus jeunes. Bien entendu, ils ne sont pas exactement les mêmes que ceux de leurs aînés. 20% des 18-34 ans interrogés à l'occasion du sondage YouGov ont l'intention de se rendre à un festival en 2023 et 17% fréquenteront plusieurs événements musicaux.



Mais, parmi la tranche d’âge inférieure, soit les 18-24 ans : 24% comptent se rendre à plusieurs festivals de musique en 2023. Le taux le plus fort !



Dans la catégorie des festivals de musique actuelles, c'est le Lollapalooza Paris qui arrive en tête des festivals auxquels comptent se rendre les 18-24 ans (9%). Et ce, juste devant Solidays (8,9%) puis Les Vieilles Charrues (8,8%), pourtant plébiscitées par les autres catégories d'âge.



- Comme leurs aînés, côté festival de rock/métal, les 18-24 ans font le choix du Hellfest (18%), puis Rock en Seine (11%) et La Route du Rock (9%).



- Côté électro, pop, musiques indépendantes et urbaines, c'est le festival des Nuits Sonores ( Lyon) qui est le plus apprécié des 18-24 ans (16%). Le MaMA Festival parisien arrive pour sa part en seconde place (12%) devant le Main Square Festival (10%).



- Si les 18-24 ans ne devaient choisir qu'un seul festival de musiques classiques ou traditionnelles, ce serait le Grand Est'ival ! L'événement itinérant du grand Est s'impose en effet sur le Festival interceltique de Lorient et le Lille Piano(s) Festival.



- Enfin, dans la catégorie des festivals de jazz, les jeunes choisiraient le Paris Jazz Festival (19%), puis Jazz à Juan (14%) et enfin, Jazz in Marciac (où nombreux sont ceux qui peuvent se faire recruter comme bénévoles !)



Sources : enquête YouGov/L’internaute/ Echantillon : 2000 personnes.