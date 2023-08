Miroir d’une époque, la plage l’est d’autant plus que, depuis l’après-guerre et l’avènement du « sea, sun and sex », elle accueille une population exhibant son corps sans la moindre gêne.



Mais la nouveauté provient du fait que les enfants sont de plus en plus souvent engoncés dans des combinaisons et autres tee-shirts occultants les protégeant des ravages du soleil.



Confirmant la prise de conscience généralisée des méfaits solaires, ces nouvelles tenues côtoient un autre nouveau venu particulièrement éloquent sur les rapports au corps de nos sociétés : le tatouage.



Selon une étude récente, 20% des Français, surtout des femmes, sont tatoués ! Un score énorme dépassé par celui des Américains qui, selon le Pew Research sont 30% à se faire tatouer ! Une véritable révolution exprimant à la fois une volonté de se réapproprier son corps, de le doter d’une dimension esthétique supplémentaire et surtout de délivrer un message et d’afficher un engagement. Lequel est indélébile et engage le tatoué pour toute sa vie.



Très visible sur les plages, le tatouage revêt également un caractère symbolique qui en dit long sur le besoin de singularisation d’une société dévastée par son uniformisation.



Moins présents, nudisme et naturisme touchent tout de même sur les plages françaises 4,5 millions de pratiquants réguliers, dont une moitié d’Européens. Un essor d’autant plus intéressant qu’il se double d’une volonté de renouer avec la nature et ses paradis perdus.



Dans la mouvance écologique, la progression du ramassage collectif de déchets auquel s’associent volontiers bon nombre de vacanciers, enfants compris, constitue également un signe des temps de plus en plus visible.



Tandis que les espaces très sérieusement balisés et surveillés nuit et jour pour protéger les œufs de tortues de mer ou autre espèce protégée constituent une autre démonstration d’une volonté collective de préserver le milieu naturel.



L’essor des navettes électriques et de la pratique du vélo pour rejoindre une plage sont évidemment aussi à ranger au chapitre des évolutions notoires du paysage balnéaire.