La route quant à elle peut être infinie, sinueuse, truffée de pièges et d’obstacles. Nous pouvons nous perdre sur la routePar ailleurs, elle nous renvoie à la symbolique du « carrefour » : lieu de tous les possibles, là où la vie peut changer de direction et où peurs et espérances se confondent. Mais qui sont sous la protection d’Hermès, le dieu voyageur qui met en mouvement et augure des changements à venir…Le symbolisme contemporain est constitué́ pour sa part de routes et non pas de chemins. Road 66 , les autoroutes, les routes à deux voies, les motorways, les autopistas ou, l’humanité porte en elle un fragment de routes que l’automobile, les autocars, les bus, les motos, les vans et les camions empruntent à des rythmes différents, avec des buts divers.Entrées dans la légende grâce à̀ des films, comme « Easy Rider » (Denis Hopper) par exemple et quantité́ de « road movies » comme « New York-Miami » (F. Capra), « Les raisins de la colère » (J. Ford), « Bagdad Café́ », « Paris-Texas » (Wim Wenders), « Macadam Cowboy » (J. Schlesinger), ces routes sont synonymes de liberté, de rébellion, de contre-culture.Il faut reconnaitre qu’elles ont porté l’un des mouvements sociétaux les plus importants du siècle passé : le mouvement de la «» suivie par le mouvement «» qui, dans ses déclinaisons, a donné́ naissance àDes catégories de touristes qui n’ont pas disparu mais continuent, bien au contraire de sillonner la planète et d’alimenter l’illusion qu’une aventure est encore possible.