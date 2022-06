La Grèce retrouve donc le sourire. Plus précisément, selon les estimations des analystes, son économie devrait progresser de 5,5% en 2022 et son PIB touristique se rehausser à une normale de 25%.



Essentiellement tirée par le tourisme, cette croissance qui arrive à point nommé après deux années de pandémie ayant laissé le tourisme grec exsangue, se matérialise par des taux de réservation très encourageants pour les deux, voire trois mois à venir qui font de la destination l’une des plus prisées d’Europe du sud aux côtés du Monténégro et de la Croatie.



Alors que, selon les statistiques de l’Institut Mabrian concernant les vols internationaux (de janvier à août), Chypre et la Bulgarie sont en perte de vitesse.



D’ores et déjà, les analystes estiment à 11% la progression des arrivées en Grèce par rapport à 2019, année de référence au cours de laquelle le pays avait accueilli quelque 30 millions de touristes internationaux. Et cela malgré une hausse des prix dans l’hôtellerie de l’ordre de 5% en moyenne et de 20% dans les hôtels de luxe !



Sur le plan de la croisière, les prévisions sont également optimistes d’autant que la Grèce a décidé d’étaler sur les douze mois de l’année l’accueil de paquebots. D’ores et déjà, on prévoit qu’un tiers des bateaux de croisières membres de CLIA passeront par les ports grecs en 2022 !