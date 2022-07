Futuroscopie - Les rapports au corps configurent un tourisme de bonne santé 🔑

Si la randonnée connaît une telle popularité parmi touristes et non touristes, c’est bien grâce à son caractère informel, gratuit et ses multiples capacités thérapeutiques.



Non seulement, la randonnée à pied ou à vélo, génère un exercice physique indispensable à une bonne santé mais elle permet une découverte touristique « soft » et « slow » tout en procurant d’énormes bienfaits à l’esprit.



Le randonneur constitue donc bien une catégorie à part entière de touristes, déterminés par la relation qu’ils entretiennent avec leur corps et leur désir de santé physique et mentale.



Les grands succès de librairie qu’ont été des ouvrages comme « Immortelle randonnée » par exemple de Jean-Christophe Ruffin ou encore : « Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson, ont énormément contribué au développement de la marche à pied en tant que pratique complète, permettant de combiner voyage intérieur et extérieur.



Après son terrible accident, ce dernier a bel et bien déclaré : « la marche m’a remis d’aplomb, physiquement et mentalement, elle dissipe les nuages noirs ».



Mais, bien que tous les marcheurs revendiquent un statut de randonneur, tous les randonneurs ne se ressemblent pas.



Entre les grands sportifs absorbés par l’effort physique et les « marcheurs du dimanche », toutes les nuances existent.



On peut également distinguer les adeptes des randonnées urbaines en opposition aux randonneurs de moyenne montagne ou haute montagne.



On peut également compter, parmi les randonneurs, les adeptes de pèlerinages comme celui de Saint-Jacques de Compostelle qui compte près de 400 000 marcheurs tous les ans, qui le parcourent en partie ou en totalité.