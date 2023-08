Enfin, n’oublions pas (bien qu’il soit impossible de l’oublier) que les phénomènes de surqui en est faite ne font que renforcer une fragilité existant depuis longtemps chez certains individus, celle de la peur de la foule et de l’enfermement.Alors que les grands événements se multiplient, attirant des publics de plus en plus massifs, et parfois indisciplinés,, ont la vie de plus en plus difficile en vacances.Atteints d’accès de panique dès qu’un groupe se forme, ces agoraphobes sont aussi très souvent des phobiques des transports , notamment de l’avion ?Ils ont donc intérêt à être repérés et orientés vers des destinations, des équipements et des saisons de l’année qui leur éviteront la confrontation avec les foules et les risques de bousculades qui en découlent.La tenue des JO à Paris l’été prochain crée d’ores et déjà des réactions de panique chez certains d’entre eux qui prévoient de s’éloigner de la capitale dès le début des Jeux !C’est dire que les clientèles étrangères ne seront pas non plus forcément au rendez-vous.