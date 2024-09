nouveau

L’urgence environnementale est désormais largement reconnue.. Certains pensent qu’il est déjà trop tard, à hauteur de 34 %, 30 % et 33 % dans le monde, l’UE et la France.On remarque cependant une différence entre les genres : 38% des hommes contre 28 % des femmes se montrent découragés. En revanche, beaucoup ne pensent pas pouvoir faire plus, à hauteur de 72 %, 69 % et 73 % pour le monde, l’UE et la France.On remarque aussi une différence d’investissement en matière d’écologie entre le "" et l' "" monde. Ce dernier ayant quelques difficultés à baisser sa consommation et à changer ses habitudes.De manière globale, la population pense enfin que les entreprises et le gouvernement devraient en faire plus. Pourtant, beaucoup se sentent déjà engagés au maximum dans cette lutte, malgré la peur qu’il ne soit trop tard.