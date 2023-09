les Farnientistes

Commençons par les vacances : Selon les éléments fournis par Ipsos, il y a «». Et ceux-là ont réussi le pari de «» de leurs vacances en faisant un minimum d’efforts.Au programme, beaucoup de soleil, balades et escales gastronomiques… Mieux, les températures élevées ou les pluies torrentielles leur ont offert des alibis pour en faire le moins possible !Ceux que l’on catalogue d’«»ont pu pour leur part relever les défis qu’ils s’étaient fixés comme parcourir des milliers de kilomètres en moto, s’essayer aux treks en montagne, faire le tour des copains...Quant aux «», ceux qui veulent « laisser une part à l'inconnu et donc à l'imprévue », ils se sont laissés guider avec plaisir par les opportunités et en ont bien profité. Globalement, on peut donc effectivement confirmer que les vacances de l’été 2023 ont fait du bien à bon nombre de nos concitoyens, en tout cas, à ceux qui ont pu partir et n’ont pas subi intempéries et catastrophes.Malheureusement, l’inflation . Notamment, pour ceux qui n’ont, et qui doivent donc payer leur hébergement, donc s’orienter vers les campings ou les logements les moins chers pour diminuer ce poste de dépense.Nul ne l’ignore, ceux-là ont également réduit leur fréquentation de restaurants et ont plutôt dû fréquenter les hypers en privilégiant les marques-distributeurs. Si bien que certains se sont comportés en « fourmis » avec de tout petits budgets (60 euros par jour en moyenne) malgré les économies faites avant de partir.Une tendance de plus en plus répandue. Tandis que quelques «» ont continué à se faire plaisir mais en sortant de plus en plus souvent leur calculette. Notamment au moment de prendre de l’essence.