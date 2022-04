Gastronomie en terre Romaine

Jour 1 :



Découverte de Uzès, 1er Duché de France et Ville d’art et d’histoire. Ensuite direction le Pont du Gard pour une visite guidée et une dégustation de vins au pied de l’aqueduc Romain. Les Compagnons du Terroir à Castillon-du-Gard vous accueillent et vous présentent dans un cadre traditionnel et bucolique une merveilleuse vitrine des produits locaux. Paniers garnis, huiles d’olives, vins et spécialités locales, savourez et dégustez le meilleur de notre terroir !



Installation, dîner et nuitée à l’hôtel.



Jour 2 :



Visite de Nîmes, la cité au patrimoine antique le mieux conservé au monde, et de ses Halles, un marché couvert de 3 500 m² dédié aux saveurs et à la gastronomie locale. La journée se termine avec le Musée de la Romanité et la découverte de sa collection archéologique dans une scénographie novatrice : réalité augmentée, technologies audiovisuelles, projections immersives, cartographies interactives...