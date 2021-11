Appli mobile TourMaG



Get Your Group 5.1 – Nouveau configurateur de voyages La Rolls-Royce des systèmes de planification (TourMAG 7/21) pour les groupes passe à la vitesse supérieure

Get Your Group, le système spécialisé de planification et de réservation pour les groupes en Europe, dispose désormais d'un configurateur de voyage permettant de combiner 1500 hôtels et 2500 services.

À l'aide du configurateur, les autocaristes et les groupistes peuvent composer leurs propres circuits individuels et planifier et réserver chaque jour du voyage avec tous les services selon leur besoin. Le gain de temps par rapport à l'organisation précédente peut atteindre 80 %.



La comparaison des prix permet de réduire le coût du voyage jusqu'à 15 % par rapport aux offres traditionnelles. Le client économise donc deux fois de l’argent.





Les points forts : Le configurateur de voyages intégré prend en compte les différentes étapes d’hôtel, mais aussi toutes les visites réservées du voyage, y compris la durée de la visite, par exemple, au musée ou l'heure du repas au restaurant.

Les restrictions de hauteur et les limites de poids sont prises en compte pour le calcul de l’itinéraire comme des nombreuses zones avec des limitations d’accès. Aussi les amplitudes du chauffeur et les frais de péages rentre dans cette planification et sont affichés.

Ceci élimine en grande partie la possibilité d'erreurs de planification et permet un calcul exact.



La gestion de tous les services planifiés et réservés Tous les services planifiés peuvent alors être réservés ensemble et sont gérés par le système. Le nombre de personnes participant au voyage peut être modifié jusqu'à la date d'annulation. Ces informations sont ensuite communiquées à tous les hôtels et autres partenaires. Le règlement s'effectue à la date d'annulation sur la base du nombre de personnes réservées à ce moment-là. Le client bénéficie du meilleur prix de groupe possible. Il paie une facture totale pour tous les services qui sont énumérés individuellement sur la facture.

Il n’y a pas de frais supplémentaires pour la réservation.







Nouveaux partenariats avec les hôtels Best Western en France et en Europe centrale et dans la plupart des régions françaises.



Grâce au nouveau partenariat avec Best Western Hotels in Europe, 300 hôtels de la chaîne dans toute l'Europe sont présentés à des tarifs de groupe originaux, ainsi que de nombreuses options d'excursion et des programmes prêts à l'emploi. Si vous êtes référencé sur Get Your Group vous pouvez également utiliser votre code pour ce

Grâce à la coopération avec les CRT de la plupart des régions françaises, les offices nationaux de Flandre, des Pays-Bas, d'Andorre, d'Allemagne et de Suisse, le contenu touristique est régulièrement élargi et actualisé. De nouveaux sites régionaux pour les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire sont en préparation et élargissent le contenu national et international du site. Même la planification des trajets transfrontaliers devient ainsi un jeu d'enfant.



En outre, Get Your Group dispose également d'un service individuel et nos forfaitistes créent votre circuit selon vos besoins. Vous avez également la possibilité de nous envoyer une simple demande via notre site web. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur l’onglet " Demande " sur le site, aucun référencement n'est nécessaire pour cela.

Dans notre nouveau catalogue 2022, vous trouverez également de nombreux programmes et idées pour votre voyage en Allemagne et en Europe centrale.





Christian Loth

Responsable commercial France

06 35 42 51 75

Loth@getyourgroup.de



Céline Palermiti

palermiti@getyourgroup.de

getyourgroup.de/fr



