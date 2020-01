Google Maps : Régiondo distribue ses activités de loisirs grâce à "Reserve with Google"

Si les internautes devaient auparavant rechercher sur Google et les différentes plateformes pour trouver les activités autour de son prochain lieu de vacances, dorénavant grâce au partenariat et la fonction "Reserve with Google" le processus de rechercher et réservation est naturellement raccourci.



" Ce qui rend non seulement l'expérience de l'utilisateur plus agréable, et augmente la probabilité d'achats, " explique Yann Maurer, directeur de Regiondo.



Google et Regiondo touchent directement là où se trouve les voyageurs, grâce à Google Maps, et ces derniers peuvent réserver sans sortir de l'écosystème de la firme de Mountain View.



Après les hôtels, voici que Google s'attaque aux activités, quelle sera la prochaine verticale du voyage à laquelle Google va s'attaquer ?