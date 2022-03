Google va t-il devenir un futur CRM de l'hôtellerie ?

L'enjeu n'est pas de critiquer pour critiquer, mais d'analyser au-delà des annonces.



Comme nous l'avions supposé, il y a un an avec la première étape sur Google Voyage, la firme de Mountain View aurait la velléité de devenir un super-agrégateur du secteur.



En proposant des liens de réservation gratuits, les équipes du moteur de recherche espèrent voir s'accélérer le nombre d'établissements inscrit sur Google et ses différentes marques. En 2021, il a actionné un ramasse-miettes, il passe à l'aspirateur de chantier en 2022.



" C'est certain qu'il y a une volonté d'être un super-agrégateur. Le gros problème qu'il y a avec Google, c'est que les pages jaunes n'existent plus, donc les annonces sont noyées dans les résultats, " nous explique cette personne.



Par le passé la firme a très souvent été sanctionnée sur l'affichage dans son moteur de recherche, puisque l'internaute peut difficilement faire de distinction entre les services du GAFA, les liens sponsorisés et les résultats naturels.



Dorénavant avec cette nouveauté, le site de l'hôtelier semble remonter en premier, d'après l'exemple figurant dans le communiqué de presse.



Et comme le dit si bien Tom Cook, le patron d'Apple pour tacler Facebook, " si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit ! " Une affirmation que nous confirme l'expert interrogé.



" Avec ces propositions, soit ils visent la data, ils vont sans doute en collecter par mal, soit le trafic.



De plus, les hôteliers sont incapables de traiter et collecter les données clients. D'ailleurs les hôtels ne sont pas clients directs de Google. "