Google : la distribution des activités directement dans le moteur de recherche !

la pertinence vis-à-vis de la demande de l'utilisateur, en tenant compte de facteurs tels que le prix, la qualité du marchand et les commentaires des utilisateurs.

Les services comme Google Flights ou Hotel sont des comparateurs au même titre qu'un Kayak ou un Liligo chez nous sauf qu'ils se trouvent en amont de la recherche,"

Trouver l'ensemble des prestations des voyages dans un seul lieu, personne ne pourra gagner tout seul, il faut des partenariats entre les différents acteurs.



Je pense que la solution passera par la coopération, à tout faire soi-même comme Airbnb, cela ne peut pas fonctionner,

A partir de ce mois-ci, lorsque vous recherchez des hôtels, l'onglet «À propos» affichera une liste des pratiques écologiques mise en place par l’hôtel consulté, notamment la réduction des déchets, l'approvisionnement durable, l'efficacité énergétique et les mesures de conservation de l'eau.



De plus, les hôtels éco-certifiés par un organisme indépendant auront désormais un badge indiquant « éco-certifié » à côté de leur nom,

Cela fait suite aux premières velléités de l'entreprise via Google Maps. Sur le classement des liens gratuits, l'algorithme fait son travail en se basant sur " analysait en décembre 2019 Guillaume Teissonnière, le secrétaire général d'eDreams Odigeo.Alors que dans l'aérien et l'hôtellerie des marques fortes existent pour comparer les prix et les offres, dans le segment des activités si quelques grands groupes mondiaux existent, le secteur est aussi bien plus morcelé." avait alors prédit Thomas Griffiths, le responsable du développement de Bookingkit.Sauf pour un opérateur aussi tentaculaire et omniprésent que Google...Dans le même temps, le moteur de recherche annonce aussi vouloir mettre en évidence la durabilité des hôtels sur l'onglet "Voyager". ou google/travel. " précise le communiqué.Une mise en avant qui répond aux préoccupations montantes des voyageurs.Et pour monter l'étendue de son engagement, Google rejoint la coalition Travalyst en tant que membre fondateur.Travalyst est une organisation à but non lucratif qui s'efforce d'identifier et d'aider à initier les changements nécessaires en faveur des voyages plus durables.Le moteur de recherche vient pour aider à développer un modèle mondial et ouvert de calcul et d'affichage des émissions carbone des voyages en avion et pour contribuer au développement de normes similaires pour les hôtels.