Grève 1er octobre : à quoi s'attendre dans les transports ?

Quel sera l'impact de l'appel à la grève du 1er octobre sur les rails ? D'ores et déjà, la CGT Cheminots et Sud- Rail vont suivre le mouvement.L'appel à la grève de ces deux organisations syndicales court du 30 septembre 19H00 jusqu’au 2 octobre 8H00.Il est encore tôt pour connaître les prévisions de trafic et l'impact que pourrait avoir ce mouvement. Entre 24h et 48h avant la date, il sera possible de consulter les prévisions de circulation des lignes : TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien mais aussi les lignes internationales, notamment SNCF Connect. Cela dépendra de la mobilisation des salariés.