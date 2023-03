Grève 30 et 31 mars : trafic aérien perturbé sur plusieurs aéroports

Les perturbations dans le secteur aérien se poursuivent au-delà des journées de mobilisation interprofessionnelles contre la réforme des retraites.sont à prévoir dans les aéroports.La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé que le trafic aérien sera perturbé au départ et à l'arrivée des aéroports dePour la journée du 31 mars, il sera perturbé au départ et à l'arrivée des aéroports deL'administration, rattachée au ministère de la Transition écologique a demandé- jeudi 30 mars 2023 de 20% sur les aéroports de Paris-Orly, Marseille-Provence, Toulouse ;- vendredi 31 mars 2023 de 25% sur l’aéroport de Paris-Orly et de 20% sur les aéroports de Lyon, Marseille-Provence, Toulouse, Bordeaux et Nantes.La DGAC prévient qu'il y aura des retards et annulations de vols et qu'il convient de se rapprocher de sa compagnie aérienne.Dans ce contexte, Air France prévoit d’assurer : la totalité de ses vols long-courriers, tous ses vols de et vers Paris-Charles de Gaulle, etLa 10e journée de mobilisation interprofessionnelle le 28 mars dernier a mobilisé "plus de 2 millions" de manifestants en France selon la CGT et 740 000 manifestants selon le Ministère de l'intérieur.