Grève : quelles perturbations dans les airs et sur les rails ?

Air France informe ainsi que des perturbations sont possibles sur les réseaux court et moyen-courriers. En revanche la compagnie prévoit d'assurer la totalité du programme long-courrier.



Ryanair de son côté annonce l'annulation " d'un petit nombre de vols" sans préciser combien exactement. Volotea a quant à elle annoncé la suppression des vols V7-2768 et V7-2769 entre les villes de Toulouse et Caen.



Enfin pour terminer la RATP prévoit aussi un trafic très perturbé et conseille d'utiliser des solutions alternatives de transport.