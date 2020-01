Grève : 1/3 des vols annulés sur Toulouse, des perturbations possibles ailleurs

En prévision des préavis de grève déposés par des organisations syndicales, pour la journée du jeudi 9 janvier 2020, la DGAC mettra en place les dispositions du service minimum dans les centres de la navigation aérienne et sur certains aéroports, où la réglementation le permet, pour limiter les perturbations du trafic.



Des perturbations et des retards sont néanmoins possibles a annoncé la DGAC dans son communiqué de presse.



De plus, la elle a demandé aux compagnies aériennes d’annuler un tiers des vols programmés, au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Toulouse, pour la journée du 9 janvier.



La DGAC invite les passagers à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol.