Grèves 21 et 22 mars : quelles conséquences dans les aéroports ?

La DGAC s'attend à des perturbations et des retards en France

Depuis l'utilisation du 49.3, le mouvement contre la réforme des retraites vient de retrouver un second souffle. Alors que les journées de grève s'enchainent, les perturbations sont toujours nombreuses dans les transports. Deux nouvelles mobilisations sont prévues les 21 et 22 mars 2023, avec toujours des "perturbations et des retards" à prévoir en France, notamment à l'aéroport d'Orly et de Marseille selon la DGAC.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 20 Mars 2023

Lu 2597 fois