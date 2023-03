Grève 11 et 12 mars : à quoi doit-on s'attendre dans les transports ?

Du côté des Transilien, le trafic sera fortement perturbé en Ile-de-France avec :



- T4 et T11 : service normal



- RER A : 3 trains sur 4 : Zone SNCF entre Nanterre Préfecture et Poissy/ Cergy. Interconnexion maintenue en gare de Nanterre Préfecture. Après 21 h, quelques trains entre Poissy et Cergy le Haut.



- RER B : 1 train sur 2. Zone SNCF entre Paris Gare du Nord et Mitry-Claye/ Aéroport CDG 2. Interconnexion suspendue en gare de Paris Nord, un changement de train est nécessaire dans cette gare. Fin de service à 22h45 (travaux).



- RER C : 1 train sur 3



- RER D : 1 train sur 5 en moyenne. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon, pas de train entre ces deux gares. Les trains circulent uniquement aux heures de pointe entre Châtelet-les-Halles et Goussainville, entre Paris Gare de Lyon et Melun/ Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes, et entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes.



- RER E : 1 train sur 2



- Lignes J, K, L, N, P et T13 : 1 train sur 2



- Lignes H et U : 2 trains sur 3



- Ligne R : 1 train sur 5 en moyenne (3 trains sur 5 en heures de pointes). Les trains circulent uniquement entre Paris gare de Lyon et Montargis/ Montereau via More