Guerre en Ukraine : la Pologne suspend le trafic de 4 aéroports

le trafic reprend progressivement (mise à jour 9h17)


La Pologne aurait abattu des drones russes. L'espace aérien polonais a été fermé, entraînant la suspension des opérations et du trafic dans 4 aéroports en Pologne dont celui de Varsovie - Chopin. Le trafic reprend désormais progressivement dans les 4 plateformes.


Rédigé par le Mercredi 10 Septembre 2025

La Pologne dénonce une violation de son espace aérien par la Russie.

Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a annoncé que l’aviation avait abattu des « objets hostiles ».

Le trafic dans le principal aéroport de Varsovie, Chopin, a été suspendu, indique la presse polonaise.

L'aéroport est resté ouvert, mais pendant plusieurs heures il n'y a eu aucun vols. Les passagers ont dû suivre les annonces officielles du gouvernement et des compagnies aériennes.

Les aéroports de Rzeszów-Jasionka, Varsovie-Modlin et Lublin ont également stoppé leurs opérations. Désormais, le trafic reprend progressivement dans les aéroports.

Selon Air Plus News, un vol Ryanair reliant Porto à Varsovie s’est dérouté très tôt ce matin à Poznan suite à la fermeture de l’aéroport de Varsovie.


