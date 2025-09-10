Guerre en Ukraine : la Pologne suspend le trafic de 4 aéroports

La Pologne dénonce une violation de son espace aérien par la Russie.
Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a annoncé que l’aviation avait abattu des « objets hostiles ».
Le trafic dans le principal aéroport de Varsovie, Chopin, a été suspendu, indique la presse polonaise.
L'aéroport est resté ouvert, mais pendant plusieurs heures il n'y a eu aucun vols. Les passagers ont dû suivre les annonces officielles du gouvernement et des compagnies aériennes.
Les aéroports de Rzeszów-Jasionka, Varsovie-Modlin et Lublin ont également stoppé leurs opérations. Désormais, le trafic reprend progressivement dans les aéroports.
Selon Air Plus News, un vol Ryanair reliant Porto à Varsovie s’est dérouté très tôt ce matin à Poznan suite à la fermeture de l’aéroport de Varsovie.
Ważny komunikat dla pasażerów korzystających z @ChopinAirport. pic.twitter.com/kN1W7dFSLx— Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) September 10, 2025