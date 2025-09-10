Guerre en Ukraine : la Pologne suspend le trafic de 4 aéroports

le trafic reprend progressivement (mise à jour 9h17)

La Pologne aurait abattu des drones russes. L'espace aérien polonais a été fermé, entraînant la suspension des opérations et du trafic dans 4 aéroports en Pologne dont celui de Varsovie - Chopin. Le trafic reprend désormais progressivement dans les 4 plateformes.



Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 10 Septembre 2025







Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a annoncé que l’aviation avait abattu des « objets hostiles ».



Le trafic dans le principal aéroport de Varsovie, Chopin, a été suspendu, indique la



L'aéroport est resté ouvert, mais pendant plusieurs heures il n'y a eu aucun vols. Les passagers ont dû suivre les annonces officielles du gouvernement et des compagnies aériennes.



Les aéroports de Rzeszów-Jasionka, Varsovie-Modlin et Lublin ont également stoppé leurs opérations. Désormais, le trafic reprend progressivement dans les aéroports.



Ważny komunikat dla pasażerów korzystających z @ChopinAirport. pic.twitter.com/kN1W7dFSLx — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) September 10, 2025

