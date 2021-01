Guyane, Réunion, Mayotte : il faudra un test PCR aussi vers la Métropole

Jean Castex a présenté à l'occasion de la conférence de presse jeudi 14 janvier 2021 de nouvelles mesures pour les territoires et collectivités d'Outre-Mer.



"La Guyane et à travers elle les Antilles doit être protégée du variant à risque qui circule en Amazonie" a déclaré le Premier Ministre.



Ainsi le préfet de Guyane devrait prendre des mesures de restrictions "adaptées aux circonstances".



"Le contrôle aux frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés pour rejoindre les Antilles et la Métropole comme cela était déjà le cas dans l'autre sens " a ajouté le chef du gouvernement.



L'autre évolution qui inquiète le gouvernement c'est la présence du variant d'Afrique du Sud qui ce serait déjà "disséminé aux Comores".