Guyane : le préfet autorise les activités touristiques sous condition

Il existe toujours différentes zones dans la région en fonction de la circulation du coronavirus.



Dans celles en orange (81% de la population), soit Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, les bars et restaurants resteront fermés, tous comme les salles de sport.



Le couvre-feu est maintenu en semaine de 19h à 5h du matin, puis le week-end du samedi 19h au lundi 5h du matin. Durant ces horaires, la circulation est interdite.



Malgré ces contraintes, le préfet de Guyane autorise à nouveau l'ouverture des musées et activités culturelles, comme touristiques, sur présentation d'un pass sanitaire.



Pour les zones vertes (17%), l'ensemble des commerces et des activités peuvent reprendre sur présentation du pass sanitaire. Le couvre-feu est assoupli, il a lieu de 21h à 5h du matin, sans distinction de la période.



Le territoire restant, soit 2% de la population, est classé en bleu. Là bas, le retour à la vie normale se fait à condition de présenter le pass sanitaire. il n'y a plus de restriction.



Attention, car le pour le moment seulement 24,3% de la population générale guyanaise est complètement vaccinée contre la Covid-19.



" Cette couverture vaccinale est faible et progresse très lentement : moins de 3% en 1 mois, quelle que soit la catégorie d’âge. La CV (schéma complet) la plus élevée en Outre-Mer est observée à La Réunion et la plus basse en Guyane, " interpelle l'ARS.