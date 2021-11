HINFACT : L'ENAC se dote d'une solution d'analyse et de contrôle visuel des pilotes

L'ENAC précise que l’attention visuelle joue un rôle clé pour opérer un avion en toute sécurité. Le NTSB et l’OACI ont indiqué qu’une mauvaise surveillance du poste de pilotage par les pilotes contribuait à la plupart des accidents civils majeurs.



Ces dernières années, les régulateurs, les autorités de l’aviation civile, les exploitants et les ATO ont confirmé l’importance du rôle de la surveillance des pilotes. L’industrie de l’aviation est convaincue que les pilotes devraient recevoir une formation spécifique sur l’amélioration de la surveillance.



Lors d’une session de formation, les instructeurs ont plusieurs tâches à effectuer (surveiller l’état de l’avion, gérer la simulation, simuler l’ATC et observer les stagiaires). Ils peuvent manquer de ressources pour surveiller attentivement le comportement du pilote et évaluer ses performances.



C'est dans ce cadre que la solution Hinsight Training viendra en soutien des instructeurs.



L’Eye Tracker à distance représente un outil pour « surveiller la surveillance du pilote » en fournissant des informations sur la distribution attentionnelle du pilote et les processus décisionnels sous-jacents dans les simulateurs.



De plus, comme les sessions de formation peuvent durer plusieurs heures, les questions clés à discuter avec les stagiaires peuvent être difficiles à hiérarchiser lors du débriefing. Comme les pistes visuelles du pilote sont enregistrées en temps réel pendant toute la session, il s’agit d’un outil de « relecture facile à utiliser ».



Il devient plus facile pour l’instructeur et les stagiaires de comprendre où les pilotes attirent leur attention avant ou après des événements spécifiques et ensuite, de comprendre les causes de ces choix.



Le dispositif de suivi oculaire fournit des analyses de données de vol « prêtes à l’emploi » pour détecter les événements importants ou mettre en évidence les bons comportements et les performances du pilote. Cela permet également à l’instructeur de mieux orienter l’évaluation des compétences.