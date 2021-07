Haute-Corse : quelles sont les restrictions mises en place le 27 juillet 2021 ?

Dans ces conditions faisant craindre le pire pour les hôpitaux du territoire, alors que pour le moment, la nouvelle vague de contaminations ne se conjugue pas par une explosion des cas en réanimation, le préfet a décidé de serrer la vis.



Ainsi, à partir du 27 juillet 2021, les rassemblements de plus de dix personnes sur les plages et les espaces naturels après 21 h seront interdits en Haute-Corse.



De plus, les mesures mises en place en Balagne et à St-Florent sont étendues à l'ensemble du territoire.



A partir du 1er août 2021, la fermeture des bars et restaurants à minuit. Le masque fait son retour dans les espaces denses ​à Bastia, Corte, Calvi, Ile Rousse, Calenzana et St Florent, dès ce mardi 27 juillet 2021.



Pour le moment, le couvre-feu est totalement exclu, tous les événements festifs comme les mariages ou anniversaires prévoyant plus de 50 personnes dans des établissements recevant du public devront être déclarés en préfecture ​à partir du 1er août.