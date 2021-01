Hautes-Alpes : la fermeture des remontées est une "bêtise terrible de conséquences"

bêtise terrible de conséquences

"injuste et méprisante. Elle ne répond à aucun impératif sanitaire, sauf à considérer qu'il est plus dangereux de brasser les populations à la montagne qu'ailleurs, ou que les restrictions et les gestes barrières y sont moins respectés."

Les réactions s'enchainent suite à l'annonce de la non réouverture des remontées mécaniques au 1er février 2021.C'est au tour de Franck Ricou, et Yvan Chaix respectivement Président et directeur général de l'Agence de Développement des Hautes-Alpes de déplorer cette décision qu'ils jugent comme une "".Cette décision est