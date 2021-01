Fermeture des remontées : la consternation pour les stations de Savoie Mont-Blanc

"Si les taux moyens d’occupation enregistrés à date sur les vacances d’hiver n’atteignent que 50 % sur les 4 semaines (en baisse de 35 % par rapport à l’an dernier) et malgré les nombreuses annulations que vont nécessairement générer les dernières déclarations gouvernementales, une part de vacanciers que l’on espère la plus importante possible pourra continuer à profiter des plaisirs de la montagne" ajoute le communiqué.



« Pour les accueillir dans les meilleures conditions, les stations de Savoie Mont Blanc vont tenter, comme à Noël et au Nouvel An, de rivaliser d’imagination pour leur faire découvrir un autre visage de l’expérience Montagne » explique Michaël Ruysschaert, Directeur général de L’Agence Savoie Mont Blanc