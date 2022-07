Hiver 2022 : Air France renforce la Laponie et renouvelle Pointe-à-Pitre/Montréal

À compter du 22 octobre 2022, Air France relancera pour le deuxième hiver consécutif une liaison entre Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Montréal (Canada) avec deux vols par semaine assurés en Airbus A320.



Horaires des vols (en heure locale) :

AF624 : départ Pointe-à-Pitre (PTP) les mardis et samedis à 16h20, arrivée Montréal Pierre-Elliott-Trudeau (YUL) à 20h50

AF625 : départ Montréal Pierre-Elliott-Trudeau (YUL) les mercredis et dimanches à 10h00, arrivée Pointe-à-Pitre (PTP) à 15h50



Ce programme de vols est susceptible d'évoluer et reste soumis à l'obtention des autorisations gouvernementales requises. Il sera mis en œuvre en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur dans les différents pays ou destinations desservies.



Avant tout déplacement, Air France invite ses clients à vérifier les conditions d'entrée et les documents requis à l'arrivée à destination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site airfrance.traveldoc.aero.



Le détail du programme de vols et les tarifs sont consultables sur airfrance.com.