HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

Plus que jamais, les deux fondateurs de HomeExchange, Emmanuel Arnaud et Charles-Edouard Girard sont convaincus qu'à l'avenir, l’échange de maisons sera de plus en plus un "nouveau réflexe" et même une "norme de voyage".
Fort de cette conviction, les deux compères qui pratiquent eux-mêmes les échanges de maison pour se loger pendant leurs vacances (et parfois aussi lors de leurs déplacements professionnels) ont organisé, jeudi dernier, un dîner au domicile parisien de l'un d'entre eux. Devant les journalistes conviés, ils ont affiché une optimisme inébranlable. Et pour cause.
En 2025, HomeExchange, leader mondial de l’échange de maisons, a enregistré une croissance de 43% du nombre d’échanges enregistrés (soit plus de 600 000 séjours et plus de 10 millions de nuitées, dans le monde), confirmant la forte adhésion à un modèle fondé sur la confiance, la coopération et le lien humain.
La plateforme qui est certifiée B Corp depuis trois ans, fonctionne sur la base d'une adhésion annuelle au coût modeste (175 €) qui permet un nombre d'échanges illimités, renouvelée chaque année à 90 %.
En 2026, la plateforme espère atteindre les 15 millions de nuitées en 2026
Aujourd'hui, HomeExchange compte 270 000 membres actifs répartis dans 155 pays.
En 2025, en France -l'un des marchés les plus dynamiques-, le cap des 90 000 membres a été franchi. Ils ont réalisé plus de 230 000 séjours, dont 65% sur le territoire national.
Comme l'on pouvait s'y attendre, les régions les plus plébiscitées ont été l'Ile-de-France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté.
La performance de 2025 n'est pas exceptionnelle. Au cours des quatre dernières années, HomeExchange qui emploie désormais 150 salariés et a des bureaux à Paris et à Cambridge, a connu une croissance similaire supérieure à + 40 % par an -elle est due pour l'essentiel au bouche-à-oreille-, si bien que l'usage de cette plate-forme d'échanges de maisons a triplé.
HomeExchange : une "réponse aux limites du tourisme traditionnel"
« Dans un monde dont l'évolution fait un peu peur et suscite une méfiance croissante, les consommateurs aspirent à des modèles plus authentiques, humains et dignes de confiance, des valeurs rares aujourd’hui. Or, nous, nous essayons de développer une vision du monde où on se fait confiance et où on s'accueille les uns les autres", rappellent Emmanuel Arnaud et Charles-Edouard Girard.
Tous deux sont convaincus que ces principes rendent les expériences proposées plus gratifiantes et expliquent le succès de HomeExchange.
Selon Emmanuel Arnaud qui est le PDG de la plateforme, "l’échange de maisons offre de nombreux bénéfices" : non seulement il permet des expériences plus humaines, mais il renforce l’ancrage local et contribue aussi à un meilleur équilibre des flux touristiques.
Comme il repose sur un modèle non marchand composé à 80% de résidences principales (en outre, 74% des logements inscrits sur la plateforme se situent hors des grandes agglomérations de plus 150 000 habitants), il n'exerce pas de pression supplémentaire sur le logement ou les infrastructures.
Ces échanges ont également une fonction sociale. En effet, selon Charles‑Édouard Girard, près de 20% de nos membres indiquent qu’ils n’auraient pas pu partir en vacances sans cette solution.
A noter que les maisons ou appartements échangés, ne sont pas forcément de même taille et de même standing. Toutefois, pour retenir les propriétaires de biens d'exception un peu lassés d'être assaillis de demandes impossible à satisfaire, la plateforme a créé à leur intention en 2021 une offre complémentaire exclusive "HomeExchange Collection", offrant des garanties et des avantages supérieurs.
Une nouvelle baseline
Pour consolider sa position de leader mondial (près de 80% de part de marché), HomeExchange a décidé de faire évoluer son identité de marque.
Désormais, sa nouvelle baseline se décline : "une tout autre façon de voir le monde". Cette phrase à double sens suggère que "partager, cela change tout car on se fait confiance". A noter toutefois que si ceux qui échangent leurs maisons (ou leurs appartements) se font confiance, dans seulement 20 % des cas leurs échanges sont "réciproques", autrement dit : "je vous accueille chez moi et je viens chez vous, aux mêmes dates ou non".
En effet, grâce à un système de points, 80 % des échanges sont "différés", autrement dit : "vous venez chez moi mais je n'irai pas chez vous, et, en échange de mon hospitalité, vous me donnerez donc des GuestPoints qui me permettront d'utiliser la maison d'un autre membre dans le lieu et aux dates que je recherche".
En parallèle, toujours pour booster son développement, HomeExchange a prévu une campagne d'affichage dans les gares des grandes villes françaises et de la publicité à la télévision.
