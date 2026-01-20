TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

+43% de croissance d’activité en 2025


L’échange de maisons a le vent en poupe. Persuadés que ce sera de plus en plus une "norme de voyage", les deux fondateurs de HomeExchange déclinent nouvelle baseline et nouvelle identité visuelle. Pour booster encore plus leur croissance, ils vont faire de la publicité à la télévision et de l'affichage dans les grandes gares françaises.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

HomeExchange dépasse les 270 000 membres dans le monde - Photo : Depositphotos.com, KITREEL
HomeExchange dépasse les 270 000 membres dans le monde - Photo : Depositphotos.com, KITREEL
CroisiEurope
Plus que jamais, les deux fondateurs de HomeExchange, Emmanuel Arnaud et Charles-Edouard Girard sont convaincus qu'à l'avenir, l’échange de maisons sera de plus en plus un "nouveau réflexe" et même une "norme de voyage".

Fort de cette conviction, les deux compères qui pratiquent eux-mêmes les échanges de maison pour se loger pendant leurs vacances (et parfois aussi lors de leurs déplacements professionnels) ont organisé, jeudi dernier, un dîner au domicile parisien de l'un d'entre eux. Devant les journalistes conviés, ils ont affiché une optimisme inébranlable. Et pour cause.

En 2025, HomeExchange, leader mondial de l’échange de maisons, a enregistré une croissance de 43% du nombre d’échanges enregistrés (soit plus de 600 000 séjours et plus de 10 millions de nuitées, dans le monde), confirmant la forte adhésion à un modèle fondé sur la confiance, la coopération et le lien humain.

La plateforme qui est certifiée B Corp depuis trois ans, fonctionne sur la base d'une adhésion annuelle au coût modeste (175 €) qui permet un nombre d'échanges illimités, renouvelée chaque année à 90 %.

En 2026, la plateforme espère atteindre les 15 millions de nuitées en 2026

Autres articles
Aujourd'hui, HomeExchange compte 270 000 membres actifs répartis dans 155 pays.

En 2025, en France -l'un des marchés les plus dynamiques-, le cap des 90 000 membres a été franchi. Ils ont réalisé plus de 230 000 séjours, dont 65% sur le territoire national.

A lire aussi : HomeExchange dépasse les 193 000 séjours dans le monde cet été

Comme l'on pouvait s'y attendre, les régions les plus plébiscitées ont été l'Ile-de-France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté.

La performance de 2025 n'est pas exceptionnelle. Au cours des quatre dernières années, HomeExchange qui emploie désormais 150 salariés et a des bureaux à Paris et à Cambridge, a connu une croissance similaire supérieure à + 40 % par an -elle est due pour l'essentiel au bouche-à-oreille-, si bien que l'usage de cette plate-forme d'échanges de maisons a triplé.

En 2026, elle espère atteindre les 15 millions de nuitées en 2026.

HomeExchange : une "réponse aux limites du tourisme traditionnel"

« Dans un monde dont l'évolution fait un peu peur et suscite une méfiance croissante, les consommateurs aspirent à des modèles plus authentiques, humains et dignes de confiance, des valeurs rares aujourd’hui. Or, nous, nous essayons de développer une vision du monde où on se fait confiance et où on s'accueille les uns les autres", rappellent Emmanuel Arnaud et Charles-Edouard Girard.

Tous deux sont convaincus que ces principes rendent les expériences proposées plus gratifiantes et expliquent le succès de HomeExchange.

Selon Emmanuel Arnaud qui est le PDG de la plateforme, "l’échange de maisons offre de nombreux bénéfices" : non seulement il permet des expériences plus humaines, mais il renforce l’ancrage local et contribue aussi à un meilleur équilibre des flux touristiques.

Comme il repose sur un modèle non marchand composé à 80% de résidences principales (en outre, 74% des logements inscrits sur la plateforme se situent hors des grandes agglomérations de plus 150 000 habitants), il n'exerce pas de pression supplémentaire sur le logement ou les infrastructures.

Ces échanges ont également une fonction sociale. En effet, selon Charles‑Édouard Girard, près de 20% de nos membres indiquent qu’ils n’auraient pas pu partir en vacances sans cette solution.

A noter que les maisons ou appartements échangés, ne sont pas forcément de même taille et de même standing. Toutefois, pour retenir les propriétaires de biens d'exception un peu lassés d'être assaillis de demandes impossible à satisfaire, la plateforme a créé à leur intention en 2021 une offre complémentaire exclusive "HomeExchange Collection", offrant des garanties et des avantages supérieurs.

Une nouvelle baseline

Les fondateurs de HomeExchange, Charles-Edouard Girard (à g.) et Emmanuel Arnaud (à d.). © HomeExchange
Les fondateurs de HomeExchange, Charles-Edouard Girard (à g.) et Emmanuel Arnaud (à d.). © HomeExchange
Pour consolider sa position de leader mondial (près de 80% de part de marché), HomeExchange a décidé de faire évoluer son identité de marque.

Désormais, sa nouvelle baseline se décline : "une tout autre façon de voir le monde". Cette phrase à double sens suggère que "partager, cela change tout car on se fait confiance". A noter toutefois que si ceux qui échangent leurs maisons (ou leurs appartements) se font confiance, dans seulement 20 % des cas leurs échanges sont "réciproques", autrement dit : "je vous accueille chez moi et je viens chez vous, aux mêmes dates ou non".

En effet, grâce à un système de points, 80 % des échanges sont "différés", autrement dit : "vous venez chez moi mais je n'irai pas chez vous, et, en échange de mon hospitalité, vous me donnerez donc des GuestPoints qui me permettront d'utiliser la maison d'un autre membre dans le lieu et aux dates que je recherche".

En parallèle, toujours pour booster son développement, HomeExchange a prévu une campagne d'affichage dans les gares des grandes villes françaises et de la publicité à la télévision.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 2588 fois

Tags : homeexchange
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand News La Travel Tech

2026 : comment DIGITRIPS Pro accompagne les agents à gérer les incertitudes de voyage

2026 : comment DIGITRIPS Pro accompagne les agents à gérer les incertitudes de voyage
En 2026, l’incertitude fait désormais partie intégrante du métier d’agent de voyages. Clients plus...
Dernière heure

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Christophe Bourachot nommé Responsable Prestation Loisirs d'Azureva

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

Taux de change : le dollar reste sous pression [ABO]

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Partez en France

Partez en France

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère
Production

Production

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !
AirMaG

AirMaG

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes
Transport

Transport

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires
La Travel Tech

La Travel Tech

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels &amp; Resorts
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias