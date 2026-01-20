HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

Pour consolider sa position de leader mondial (près de 80% de part de marché), HomeExchange a décidé de faire évoluer son identité de marque.



Désormais, sa nouvelle baseline se décline : "une tout autre façon de voir le monde". Cette phrase à double sens suggère que "partager, cela change tout car on se fait confiance". A noter toutefois que si ceux qui échangent leurs maisons (ou leurs appartements) se font confiance, dans seulement 20 % des cas leurs échanges sont "réciproques", autrement dit : "je vous accueille chez moi et je viens chez vous, aux mêmes dates ou non".



En effet, grâce à un système de points, 80 % des échanges sont "différés", autrement dit : "vous venez chez moi mais je n'irai pas chez vous, et, en échange de mon hospitalité, vous me donnerez donc des GuestPoints qui me permettront d'utiliser la maison d'un autre membre dans le lieu et aux dates que je recherche".



En parallèle, toujours pour booster son développement, HomeExchange a prévu une campagne d'affichage dans les gares des grandes villes françaises et de la publicité à la télévision.

