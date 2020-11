HomeExchange relance son groupe de solidarité pour accueillir du personnel médical

Cette initiative doit permettre aux professionnels ayant à nouveau besoin d'un endroit où loger gratuitement pour aider à lutter contre le coronavirus.



À ce jour, une infirmière travaillant dans un hôpital parisien et souhaitant éviter de contaminer ses proches s’est d’ores et déjà lancée dans la démarche.



" Nous souhaitons continuer de faciliter la vie des centaines de professionnels de différents secteurs qui travaillent en première ligne contre la pandémie de Covid-19, en leur apportant une solution qui leur permettra de mieux gérer leur quotidien et de contribuer à prévenir une éventuelle contagion dans leur famille.



Cette initiative est totalement en adéquation avec les valeurs de HomeExchange : l’hospitalité, le partage et la solidarité, " explique Charles-Edouard Girard, cofondateur de HomeExchange.



A noter que le projet est mondial et ne se limite pas seulement à la France.