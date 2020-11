HomeExchange : "Nous allons finir sur un exercice en baisse de (seulement) 10%"

TourMaG.com - Quel a été l'impact de cette année sur HomeExchange ?



Charles-Edouard Girard : Nous allons finir sur un exercice négatif, par rapport à l'année dernière, de l'ordre de -10% en terme de chiffre d'affaires.



Ce n'est pas une chute catastrophique.



Après au niveau de l'activité, la baisse est plus marquée, car il y a eu moins d'échanges que les autres années. Nous sommes sur une pratique assez addictive, mais avec les confinements et l'épidémie, les voyageurs sont moins partis.



Il y a eu moins d'échanges, mais ils étaient plus longs dans la durée.



C'est une année qui avait extrêmement bien commencé. La croissance a été très forte sur janvier, février et même début mars. Nous avons montré à nos clients à quel point, nous étions une communauté.



Nos clients nous ont soutenus, car il n'y a pas eu de vague d'annulations au niveau des abonnements.



TourMaG.com - Les modes de consommation évoluent donc face à l'incertitude, mais pas l'envie de voyager...



Charles-Edouard Girard : Exactement, il n'est pas question pour les voyageurs de ne pas se reposer.



Nous avons oublié que les vacances avaient pour principal but de se reposer et la période que nous vivons est très fatigante et stressante.



De plus, lors des vacances nous en profitons pour voir la famille et surtout ailleurs. Le télétravail entraîne de nouvelles problématiques avec son quotidien.



Puis pour finir, les vacances permettent de découvrir de nouveaux lieux. Je pense que ces besoins-là ne vont pas disparaître avec le confinement, bien au contraire.



Une fois la possibilité de pouvoir bouger sera annoncée, alors tout le monde voudra repartir à l'image de ce qui s'est passé en juin.



TourMaG.com - Avant les annonces du second confinement avez-vous observé des échanges rapides de maison afin de fuir Paris et les grandes villes ?



Charles-Edouard Girard : Il n'y a pas eu d'impact en France, car notre public est très familial.



Ici les écoles n'ont pas été fermées, donc les Français sont plutôt restés chez eux. Par contre aux Etats-Unis, le phénomène que vous me décrivez est observable, car de nombreuses écoles sont fermées.



Les Américains cherchent des maisons pour passer leur confinement. La première raison de voyage pour nos membres aux Etats-unis était celle-ci et donc télétravailler ailleurs.



Lors du 1er confinement en France, nous n'avons pas vu cette tendance, car l'annonce a été très rapide. Les Français n'ont pas eu le temps de s'organiser.