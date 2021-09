HomeExchange : un été 2021 nettement plus fort que celui de 2019 !

Cette année ce sont les villes de tailles moyennes qui ont été plébiscitées, avec une préférence pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne et l’Occitanie.



Et bonne nouvelle pour HomeExchange, les Français regardent déjà devant et se projettent sur les prochaines vacances.



Près de 22 600 nuitées sont déjà prévues en France d’ici la fin de l’année. Parmi elles, 45% auront lieu en vacances de la Toussaint et 12% à celles de Noël.



Les Français semblent d’ailleurs plus à même de se projeter, le mois d’octobre comptant par exemple 30% de demandes en plus par rapport à l’année dernière au même moment.



" Ce bilan de l’été et ces projections reflètent une fois de plus l’importance des vacances pour les Français : malgré les restrictions et les incertitudes, ils n’abandonnent pas l’idée de partir si la situation le leur permet, et nous nous attendons ainsi à un grand nombre de finalisations d’échanges en dernière minute d’ici la fin de l’année " conclut Charles-Edouard Girard.