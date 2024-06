Hongrie : ouverture du Kimpton BEM Budapest le 1er juillet

Fondé en 1981 par l'Américain Bill Kimpton , Kimpton était devenu, trente ans plus tard, la plus grande chaîne d'hôtels-boutiques aux États-Unis., elle fait, depuis, partie des marques luxe et lifestyle de ce géant de l'hôtellerie mondiale.Selon Statista Research Department,Avec une famille de 19 marques hôtelières et IHG One Rewards, l'un des plus grands programmes de fidélisation hôtelière au monde, IHG compte plus de 6 000 hôtels ouverts dans plus de 100 pays, et plus de 1 900 projets en cours de développement.La marque Kimpton exploitait, elle, 81 hôtels dans le monde, en janvier 2024.