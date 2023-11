Hôtel : le groupe Leitmotiv poursuit son expansion

A travers des adresses soigneusement choisies, ce groupe hôtelier très branché lifestyle entend proposer des lieux inspirés et inspirants qui privilégient une liberté d'être.Si chaque adresse a l'ambition de faire vivre à ses visiteurs de passage des moments inattendus, des expériences exceptionnelles, chacune a sa propre sa propre personnalité.C'est déjà dans cet esprit que Leitmotiv avait annoncé,, qui s’inscrit dans le prolongement de son positionnement.Le Grand Hôtel des Bains est installé depuis le début du XXe siècle sur la péninsule de Locquirec, à mi-chemin entre la Côte de Granit Rose et la Côte Sauvage. Ses 36 chambres -dont la majorité font face à la mer-, ses deux restaurants, son spa avec 4 cabines de soins offraient justement un luxe raffiné et décontracté, fait de charme et d'élégance.Lors du rachat, Leitmotiv a annoncé avoir l’intention d’opérer-, tout en préservant l’authenticité qui a fait sa renommée- et de faire progressivement évoluer son positionnement pour qu'il corresponde à l'ADN du groupe.