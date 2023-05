Paris : La Fantaisie, un hôtel qui joue la différence

C'est auà 10 minutes à pied des Galeries Lafayette et à 15 minutes de l'Opéra Garnier, que le(ex-Steller Hotels) ouvrira, à la mi-juin, unUn lieu au style élégant et un tantinet décalé auquel le designer d'origine suédoise Martin Brudnizki a donné vie, en puisant dans l'imaginaire du jardin.Conçu comme un enclave fertile au cœur de la capitale française, La Fantaisie qui possède un grand jardin en pleine terre -mais aussi un somptueux rooftop-,situé en plein centre historique de Paris.Les décors intérieurs, au charme bucolique, sont à l'avenant : ici, point de gris ou de beige sobres si souvent utilisés maisqui se marient bien avec des assises capitonnées, des têtes de lit exubérantes, des murs et des plafonds couverts de fresques fleuris.S'y ajoutent des dossiers tapissés de cannage ou encore des appliques en verre qui miment feuillages et pétales. En témoignent lesDans lequi est dédié à la relaxation et au bien-être, une mosaïque représente un champs d'herbes et de fleurs folles joue sur le même registre.L'hédonisme est également au rendez-vous sur lequi s'ouvre sur les toits de Paris et offre une vue rare.