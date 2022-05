Hôtel spatial : Las Vegas prête à décrocher la Lune pour ses visiteurs...

Le projet de Las Vegas prévoit un hôtel de 4 000 chambres, un spa, un casino, un aquarium, une immense piscine, un centre d'événements pouvant accueillir jusqu'à 5 000 personnes, un théâtre pour les artistes locaux et les tournées de stars internationales, des boutiques, plusieurs salons, un centre de conventions et un décor donnant l’impression aux voyageurs qu’ils sont véritablement sur la Lune.



Parmi les autres attractions du complexe : la surface lunaire et une authentique colonie lunaire en activité.



Pour se rendre sur cette surface lunaire, les visiteurs feront un tour dans une navette spatiale, ils vivront le décollage et le voyage complet vers la Lune, se déplaçant dans le vide de la sphère intérieure du bâtiment.



Une passerelle à fond de verre nommé « Enviromax » est également prévue pour offrir des vues de phénomènes météorologiques de la Terre.



Dans la moitié supérieure de la sphère, les clients de l’hôtel pourront notamment explorer l'espace en survolant les cratères à bord des « buggys lunaires » pendant des sessions de 1h30.



L’accès au complexe sera gratuit, mais par exemple l’attraction principale coûtera aux alentours de 500 dollars.



Le complexe Moon pourra accueillir 2,5 millions d’apprentis astronautes par an et « si le premier coup de pioche est donné en 2023, l’ouverture pourrait avoir lieu vers 2027-2028 », indique Michael R. Henderson.