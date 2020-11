Hôteliers, restaurateurs, tourisme : "nous ne voulons pas mourir, mais rouvrir !" (Vidéo)

L'histoire retiendra que ce jeudi 26 novembre 2020, l'habituel vrombissant Vieux-Port de Marseille n'a pas été bouché par une sardine, mais par les... hôteliers et restaurateurs de tout le sud de la France.



Ils étaient entre 7 000 et 8 000 selon les organiseurs, sans nul doute plusieurs milliers tant la place emblématique de la capitale provençale faisait le plein.



Treize cars de toute la région étaient attendus rien que pour l'UMIH 13.



Mais c'est tout l'écosystème qui fait le tourisme dans le Var, le Vaucluse, l'Hérault, les Alpes-Maritimes et même la Martinique qui est venu battre le pavé marseillais.



Hôteliers, restaurateurs, patrons de discothèque, boutiques de souvenirs et d'entreprises de l'événementiel ont répondu présents.



Pourquoi cette révolte ? Tout simplement, car les hôteliers et restaurateurs de France ne veulent pas mourir. Certains d'entre eux n'ont eu que les versements du chômage partiel seulement ces derniers jours, pour le 1er confinement.



Entre le temps politique et économique, le décalage paraît de plus en plus grandir, face à une crise sans précédent.



L'appel est simple : " nous ne voulons pas mourir, mais rouvrir ! " lance Bernard Marty le président général de l'UMIH 13.