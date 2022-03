Hôtesses Ryanair mises à pied : préavis de grève d'un mois !

Le syndicat demande l'abandon de toute procédure disciplinaire concernant les salariées concernées qu'il juge "totalement injustifiées" et la mise à disposition de bouteilles d'eau et de nourriture pour les équipages.



"L'infantilisation le manque de reconnaissance et de dignité dans l'implication au travail des équipages Ryanair sont bien à mettre sur le compte d'une politique managériale défaillante.



Cette gestion autoritaire remet sérieusement en cause la santé morale te physique des équipages Ryanair donc la sécurité des vols." précise le SNPNC-FO.