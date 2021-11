Hurtigruten : deux croisières pour célébrer Noël ou la Saint-Sylvestre en Norvège

Pour les amateurs de pays nordiques et d'aurores boréales, il reste encore des places à bord de l'Express Côtier de Norvège pour décembre 2021.



L'occasion de passer Noël ou de célébrer la Saint-Sylvestre en Norvège, et de profiter de la saison des aurores boréales.



A cette occasion, Hurtigruten propose deux croisières : la boucle complète aller-retour de 13 jours avec deux passages du Cercle Polaire ou bien une croisière plus courte de 7 jours, de Bergen à Kirkenes, du sud au Nord ou inversement au choix.



Voici les itinéraires proposés :



- Bergen-Kirkenes-Bergen en 13 jours au départ de Paris avec accompagnateur français. Départs les 16, 21 et 28 décembre 2021. A partir de 2907€ TTC par personne. Cette offre inclut la Promesse Hurtigruten : la garantie d’assister au spectacle lumineux et l’engagement d’offrir un nouveau voyage l’année suivante si toutefois pendant une croisière de 12 jours aucune aurore boréale n’apparaissait.



- Bergen-Kirkenes en 7 jours au départ de Paris avec accompagnateur français. Départs les 21 et 28 décembre 2021. A partir de 2317€ TTC par personne.