Hurtigruten fête les 20 ans de son bureau parisien

"des itinéraires haut de gamme vers certains des endroits les plus sauvages et les plus reculés du monde",

"Avec Hurtigruten, ne visitez pas la Norvège, explorez-là".

Malgré cette success story, il a encore fallu virer de bord ces dernières années.Non seulement les subventions publiques se sont mises à faire débat, maisDésormais, une autre compagnie de navigation s'est vue attribuer des créneaux etDeux de ses bateaux n'étant plus requis pour le service quotidien de l'Express côtier, la compagnie a décidé de les utiliser pourPar ailleurs, Hurtigruten s'est lancé, avec succès également, sur le marché concurrentiel de la croisière expédition dans les contrées polaires de la péninsule Antarctique (depuis 21 ans !), du Groenland mais aussi en Terre de feu, en Alaska, en Islande et au large de l'Afrique de l'Ouest.Enfin, depuis un an, grâce au rachat de 25 % d'un opérateur équatorien, Metropolitan Touring, l'entreprise a ajouté à son catalogueCes évolutions ont débouché, depuis deux ans, sur, avec une marque pour les croisières en Norvège, et, une autre pour les croisières d'expédition. Mais, Hurtigruten Expéditions qui entend désormais investir dansa, cette année, carrément décidé de changer de nom pour s’appeler désormais HX - avec, bientôt, un nouveau logo.Logiquement, cette réorganisation se répercutera sur le bureau parisien. Restent que les publicités pour les croisières à bord des navires rouge et noir qui relient Bergen, au sud de la Norvège, à Kirkenes, point extrême nord, continueront à se faire avec ce slogan devenu célèbre :