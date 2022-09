IAC : la communauté spatiale mondiale réunie à Paris

Ce qui vous attend :

Qu’est-ce que l’over view effect

Le mercredi 21 septembre sera ouvert au grand public, on pourra y assister à des conférences et les astronautes, premier Français à voler dans l’espace il y a quarante ans, interviendront lors de cette journée.Pour recevoir une invitation cliquez sur le lien - Visitez l'exposition de l'IAC 2022 (Halls 7.1 et 7.2) et plongez dans l'univers de l'astronautique grâce à de nombreuses agences et entreprises du spatial !- Expérimentez le voyage immersif dans l'espace grâce à la réalité virtuelle- Venez partager votre passion de l'astronautique lors des Rencontres avec des astronautes et les meilleurs experts du domaine.- Parmi les conférences présentées : 40 ans de vols habités français - Les vols habités aujourd’hui « Artémis, une porte vers la Lune et au-delà » - Espace et Société «? » - Les routes du cosmos…- Et découvrez d'autres surprises (« live painting », animations pédagogiques …)