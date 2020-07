IATA : trafic mondial encore revu à la baisse en 2020 et retardé à 2023

De plus, alors qu’historiquement la croissance du PIB et l’augmentation des voyages aériens ont été en étroite corrélation, des enquêtes suggèrent que ce lien s’est affaibli, en particulier quant aux voyages d’affaires, puisque la vidéoconférence semble avoir fait une importante percée en offrant une solution de rechange aux réunions en personne.



Côté consommateurs aussi la défiance est de mise, malgré la demande latente pour les visites d’amis et de parents et les voyages d’agrément, en raison des préoccupations entourant la sécurité d’emploi et le chômage croissant, et le risque d’attraper la COVID-19.



Quelque 55 % des répondants du sondage effectué par l’IATA en juin auprès des voyageurs n’envisagent pas de voyager en 2020.



En raison de ces facteurs, l’IATA a révisé sa prévision de base et prévoit que le nombre d’embarquements dans le monde chutera de 55 % en 2020, par rapport à 2019 (la prévision d’avril faisait état d’un déclin de 46 %).



Le nombre de passagers devrait augmenter de 62 % en 2021 par rapport au creux de 2020, mais il restera près de 30 % inférieur à 2019. Le retour complet au niveau de 2019 n’est pas attendu avant 2023, une année plus tard que ce qu’on annonçait dans la prévision précédente.



Pendant ce temps, puisque les marchés intérieurs rouvrent avant les marchés internationaux, et comme les passagers semblent préférer les voyages court-courriers dans le contexte actuel, le nombre de RPK va se rétablir plus lentement, et le trafic de passagers devrait revenir au niveau de 2019 en 2024, un an plus tard que dans la prévision précédente.



Les avancées scientifiques de la lutte contre la COVID-19, notamment le développement d’un vaccin efficace, pourraient entraîner une reprise plus rapide.



« Le trafic de passagers a connu un creux en avril, mais la reprise a été très faible. L’amélioration constatée concernait les vols intérieurs. Les marchés internationaux demeurent fermés pour la plupart.



La confiance des consommateurs s’amenuise et la décision prise en fin de semaine par le Royaume-Uni d’imposer une quarantaine généralisée à tous les voyageurs de retour d’Espagne n’a pas aidé.



Et dans plusieurs parties du monde, le nombre d’infections est encore en augmentation. Tout cela laisse entrevoir une période de rétablissement plus longue et plus difficile pour l’industrie et l’économie mondiale » , selon Alexandre de Juniac, CEO de l’IATA.