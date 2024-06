IFTM : Pourquoi participer aux ateliers "Quoi de neuf à vendre ?"

Les ateliers « Quoi de neuf à vendre ? » sont l’occasion idéale pour les agents de voyages et les visiteurs de se former et se perfectionner sur les différentes destinations et marques présentées à un seul endroit et selon des thématiques définies. De plus, chaque « Quoi de neuf à vendre ? » est suivi d’une session Questions-réponses d’environ 30 minutes pour permettre d’en savoir plus sur les différents sujets, et d’approfondir certaines nouveautés présentées.