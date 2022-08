IFTM Top Resa : ATD organisera 3 jours de conférences et débats

ATD (Acteurs du Tourisme Durable) organisera dans le cadre de l'IFTM Top Resa qui se tiendra du 20 au 22 septembre 2022 Porte de Versailles à Paris trois journées de débats pour "construire le tourisme de demain et l'avenir de notre secteur."



Partenaire de l'édition 2022, ATD sera présent au sein de l'Espace Tourisme Durable et proposera des conférences et d'ateliers de sensibilisation au Tourisme Durable.



Ces sessions seront ouvertes aux professionnels et aux visiteurs présents sur le salon.



Voici le programme :