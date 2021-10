IFTM Top Resa : TO vs réseaux, il reste des ajustements à faire...

La rentrée a sonné ! Les agences de voyages sont très attendues et semble-t-il, elles sont au rendez-vous,

Pour ceux qui ne sont pas Porte de Versailles et s'il n'y avait qu'un mot pour résumer cette première journée du salon c'e serait :Pas besoin d'être devin pour imaginer qu'après presque deux ans d'une crise sans précédent, l'industrie n'avait qu'une envie : se revoir et échanger de nouveau.Au-delà de cette joie sincère, les professionnels étaient aussi là pour symboliser leur retour aux affaires." se félicite Guillaume Linton, PDG d'Asia et maire du village des TO pour l'IFTM Top Resa. Alors que les frontières se montrent de plus en plus perméables et que les envies de voyager se manifestent dans les commandes, l'industrie n'arbore plus seulement un sourire de façade.Elle est de retour dans le game... Ou presque.