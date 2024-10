Île Maurice : Heritage Resorts & Golf célèbre 20 ans d’existence dans l’hôtellerie de luxe

Heritage Resorts & Golf célèbrera avec fierté, ce mois de décembre, deux décennies de succès et d’excellence dans l’hôtellerie de luxe à l’île Maurice. Depuis son ouverture en décembre 2004, la marque 5 étoiles a transformé l’offre de séjours haut de gamme sur la côte sud-ouest de l’île Maurice, avec trois établissements de luxe et deux parcours de golf de championnat.



Fièrement enracinée dans la culture et les traditions mauriciennes, Heritage Resorts & Golf a, durant ces 20 dernières années, offert des expériences mémorables à plus de 500 000 clients et se positionne aujourd’hui comme une marque hôtelière résolument tournée vers l’avenir. Un avenir qu’elle conçoit de manière responsable et durable, au cœur du paysage pittoresque de Bel Ombre.



L’aventure de Heritage Resorts & Golf débute avec l’ouverture de ses deux premiers établissements : Heritage Awali et Heritage Le Telfair. Nichés sur un ancien champ de cannes à Bel Ombre, ces hôtels 5 étoiles ont marqué le début d’une ambitieuse quête pour créer des expériences inoubliables au coeur de la région la plus préservée de l’île Maurice. Une soirée d’inauguration grandiose en décembre 2004, avec notamment un feu d’artifice spectaculaire, a été le point de départ d’une histoire couronnée de succès, rythmée par la passion.



Au fil des ans, Heritage Resorts & Golf a enrichi son offre pour servir une clientèle passionnée de golf et de gastronomie, entre autres. En 2005, le parcours du Château, qui sera par la suite nommé Meilleur golf de l’océan Indien à neuf reprises, ouvre ses portes, offrant aux golfeurs un parcours d’exception dans le confort d’un resort. Le Château de Bel Ombre, demeure coloniale et historique du XIXe siècle, est converti en restaurant gastronomique en 2007, proposant une cuisine locavore raffinée, élaborée à partir de produits du terroir par les talentueux chefs du resort.



Un terrain de jeu grandeur nature Le déploiement d’un ensemble de villas locatives (Heritage The Villas) en 2010 a marqué le début d’une nouvelle ère, suivi de l’inauguration du C Beach Club en 2011, qui a complété l’expérience des visiteurs. Le lancement de La Réserve Golf Links en 2023, le seul parcours links de l’océan Indien et le premier golf d’Afrique à être certifié GEO au statut de développement (la norme mondiale pour la conception et la construction de parcours durables), a été une nouvelle occasion pour la marque hôtelière de démontrer son engagement à rester à la pointe de l’innovation et à offrir des expériences d’exception à sa clientèle. Ce parcours de golf, le plus récent de l’île Maurice, célébrera au passage son premier anniversaire en décembre.



« Le succès de Heritage Resorts & Golf reflète notre capacité à offrir un service sur mesure et un terrain de jeu grandeur nature avec les 2 500 hectares du domaine de Bel Ombre. Nous nous inscrivons dans une culture mauricienne riche, en nous efforçant de présenter la beauté de notre identité à travers notre gastronomie, par exemple » , explique Raoul Maurel, Chief Operations Officer de Heritage Resorts & Golf.



« Notre objectif est de créer un espace où chaque visiteur, qu’il soit de passage pour une semaine ou plus longtemps, puisse vivre une expérience exceptionnelle. Nous nous concentrons sur l’art de vivre, en offrant non seulement un séjour mais un véritable lifestyle. À l’aube de notre 20e anniversaire, nous sommes fiers d’avoir su répondre aux besoins variés de nos clients avec une approche personnalisée. Cette dynamique continuera d’être au cœur de notre savoir-faire pour la suite de notre histoire » .



Marque 100 % mauricienne, Heritage Resorts & Golf est animé par la volonté de créer des expériences exceptionnelles, portées par la promesse de marque d’offrir des séjours de rêve inspirés par la nature. Chaque établissement de Heritage Resorts & Golf propose une expérience distincte mais cohérente, fondée sur les cinq piliers de la marque : gastronomie, bien-être, golf, développement durable et service. Ainsi, au cœur du domaine de Bel Ombre, la marque propose un art de vivre tropical, avec un service attentionné et sur mesure, mettant en lumière cette légendaire hospitalité mauricienne centrée sur l’individu.



Ce n’est pas un hasard si Heritage Le Telfair a su conserver sa position en tant que resort de luxe exclusif, se distinguant par ses traits minimalistes, son architecture élégante et un service à la fois discret et haut de gamme, tout en occupant le statut de membre des « Small Luxury Hotels of the World ». Sa voisine, Heritage Awali, a consolidé pendant 20 ans son positionnement en tant qu’all-inclusive haut de gamme. Un positionnement que le resort continue de maintenir avec succès. Rénové en 2020, il a d’ailleurs reçu le prix du meilleur cinq-étoiles en formule tout inclus du pays lors des Luxury Lifestyle Awards 2023. Les deux établissements affichent fièrement une certification Green Key, gage d’une empreinte carbone maîtrisée en faveur du développement durable.



Le tourisme de demain Profondément attaché à une vision du tourisme tournée vers l’avenir, caractérisée par l’inclusion et la durabilité, Heritage Resorts & Golf déploie son programme de développement durable « Now for Tomorrow » dans le cadre de sa stratégie pour mieux préparer et anticiper la suite de son histoire. La marque envisage le tourisme de demain comme une expérience inclusive et durable. Sa vision est celle d’un secteur qui non seulement offre des séjours exceptionnels, mais qui repousse les limites de l’hôtellerie durable, en inspirant non seulement ses clients mais aussi l’ensemble des acteurs.



« Nous croyons fermement que notre approche du développement durable est la clé d’une expérience hôtelière véritablement exceptionnelle et significative. Notre programme Now For Tomorrow (aujourd’hui pour demain) structure notre stratégie de développement durable autour de six zones d’impact clés et nous permet d’aller au-delà du simple respect des normes légales, en visant une véritable transformation positive » explique Axelle Mazery, Chief Brand & Communication Officer et Leader en Durabilité chez Rogers Hospitality.



Heritage Resorts & Golf ambitionne de rester à l’avant-garde d’un tourisme responsable et luxueux, en protégeant le patrimoine mauricien tout en offrant des expériences inoubliables : « Notre objectif à long terme est de renforcer davantage nos liens avec la communauté locale et d’impliquer nos clients dans notre démarche de développement durable. Nous souhaitons que chaque visiteur devienne un ambassadeur de notre vision, contribuant activement à notre mission écologique et communautaire. »



Dans le cadre de sa stratégie de durabilité pour les prochaines années, Heritage Resorts & Golf s’emploie à compenser ses émissions résiduelles de CO2 en investissant dans des projets locaux de capture et de séquestration du carbone. Parallèlement, pour réduire sa consommation énergétique et sa dépendance aux énergies fossiles, la marque mettra en place deux fermes photovoltaïques, chacune ayant une capacité de 2 MW.



Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité des avancées significatives réalisées par Heritage Resorts & Golf au cours des dernières années en termes de développement durable. Depuis le 1er octobre 2021, l’entreprise compense 100 % des émissions de carbone inévitables liées aux séjours de ses clients dans ses hôtels. Elle a également mis en place des systèmes efficaces pour mesurer, gérer et réduire ses polluants et déchets, et s’associe activement à des entrepreneurs innovants pour développer des solutions répondant aux défis écologiques et communautaires, comme la réduction de l’utilisation du plastique.



Un décembre pas comme les autres C’est avec beaucoup de passion et d’enthousiasme que la collection d’hôtels Heritage Resorts & Golf accueillera ses convives en décembre 2024, une période qui revêt un caractère bien spécial. Cette période festive s’annonce pétillante à Bel Ombre à l’occasion des 20 ans d’excellence de la marque. Des petites attentions en chambre, un programme de festivités aux allures de voyage sensoriel grâce à l’expérience ALIVE 2024, des dîners de gala dans des restaurants d’exception, des soirées mémorables avec des artistes locaux et internationaux, un compte à rebours traditionnel pour 2025 et un feu d’artifice sur la plage… Tout cela promet un décembre pas comme les autres pour célébrer de manière joyeuse ce moment hautement symbolique pour Heritage Resorts & Golf.



