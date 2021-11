Ile Maurice : moins de 0,1 % des arrivées testées positives au Covid-19

"Nous continuons de constater une très forte demande, de la part de tous nos marchés. Alors que nous entrons dans la période de pointe des vacances, qui s'étend maintenant jusqu'à la fin du mois de janvier, nous nous attendons à une croissance positive des chiffres.



(...) Nous avons pris la décision d'attendre que 60 % de la population adulte soit entièrement vaccinée avant de rouvrir, reconnaissant qu'un taux de vaccination élevé est le moyen le plus efficace d'assurer la sécurité de nos citoyens, résidents et visiteurs. Le taux de 60 % a été atteint début septembre et, à l'heure actuelle, le taux de vaccination est de 89 % pour les 18 ans et plus." ajoute la MTPA dans son communiqué de presse.



À l'heure actuelle, moins de 0,1 % des arrivées de touristes ont été testées positives au Covid-19. "Ceux qui ont été testés positifs ont été rapidement isolés, et aucun n'a dû être hospitalisé."