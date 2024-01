Immersion au cœur du service sinistre d’Assur-Travel

Ouverture d’un dossier : comment ça marche ?



Assur-Travel a mis en place pour toutes ses agences partenaires un extranet dédié qui permet d’ouvrir les dossiers de demandes de remboursements et de suivre en temps réel l’état d’avancement de leurs dossiers.

Cet extranet ne se limite pas uniquement à ce service. On y retrouve aussi le comparateur cartes bancaires « Claire », tous les contrats disponibles à la souscription, les attestations de leurs clients. Via cet espace, il est également possible d’intervenir sur leurs souscriptions en cours, en toute autonomie.

L’ouverture du dossier se fait en quelques minutes, et le professionnel du voyage reçoit instantanément par mail la liste des justificatifs à fournir.

Bien entendu, cette démarche peut se faire en compagnie du client en agence car le process est très rapide.

Certains gros voyagistes, compagnies aériennes, centrales de réservations, bénéficient de ces mêmes services et fonctionnalités via un webservice.