Inde : Vistara, une nouvelle compagnie entre Delhi et Paris - CDG

Pour célébrer l’arrivée de ce nouvel opérateur et ce nouveau pont entre la France et le Sous-Continent plusieurs personnalités avaient rendez-vous au départ de l’avion à l’invitation de la compagnie représentée en France par APG - Air Promotion Group dont sa Présidente, Sandrine de Saint-Sauveur a salué ce premier vol comme le signe d’un renouveau.



Son Excellence Monsieur l’ambassadeur de l’Inde, Jawed Ashraf était présent pour couper le ruban et se féliciter de cette nouvelle liaison en pleine festivités du " Deepavali " qui célèbrent, en Inde, le renouveau, la prospérité et le succès.



L’occasion pour ce diplomate de faire aussi une belle déclaration à la ville de Paris : « Une ville de lumière et d’amour, une ville de plaisirs, de passions, d’art et des choses les plus raffinées du monde »



Eloges aussi envers ce nouvel opérateur indien :

« Une compagnie aérienne n’est pas juste le transporteur d’un pays. Ce sont aussi des héritages, des traditions, des valeurs, de l’expertise technique, de l’efficacité et VISTARA, représente le meilleur de tout cela. »



Visiblement, Monsieur l’ambassadeur a un petit faible pour cette nouvelle compagnie. « Je parle comme le responsable des ventes de VISTARA » a-t-il admis en souriant, tout en rappelant qu’il ne voyait pas de conflit d’intérêts avec la Compagnie Air India « Puisqu’ elle aussi a rejoint la grande famille TATA »*.