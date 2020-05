Indonésie: revalidation automatique des visas

télex

sauf jours fériés français et indonésiens, notamment du 21 au 25 mai 2020 en raison de la trêve de l'Aid El-Fitr

Les détenteurs d'autorisation ministérielle de délivrance de visa () socio-culturel ou long séjour, émise après le 1er Janvier 2020 mais n'ayant pu obtenir leur visa consulaire avant la mise en place des restrictions voyages, se verront également proposerà compter de la date de levée de l'état d'urgence en Indonésie.Toutes ces mesures entreront donc vigueur après la proclamation de la levée de l'état d'urgence par l'Agence nationale de lutte contre les catastrophes (),, cette dernière précisant que leurs services sont ouverts du lundi au vendredi de 10h30 jusqu'à 15h30 () uniquement sur rendez-vous et seulement pour les retraits de dossiers/passeports déjà déposés ou les légalisations de documents.en raison du confinement qui est toujours en vigueur dans l'archipel.Pour rappel, les voyageurs français, et de 168 autres nationalités, bénéficient d'une exemption de visa pour un séjour n'excédant pas les 30 jours, sur présentation d'un billet retour, ou de continuation, confirmé et d'un passeport valable, au minimum, 6 mois à compter de la date d'arrivée en Indonésie ( liste des nationalités et points d'entrée éligibles ).Suivez les actualités de l'Ambassade d'Indonésie en France sur ses réseaux sociaux: Facebook Instagram ou encore sur les pages d'Action-Visas.