Ingrid Mareschal (FNTV) : Les autocaristes, au bord du désespoir, risquent la sortie de route

TourMaG.com - Pourtant vous devriez faire partie du plan de sauvetage de l'industrie touristique ?



Ingrid Mareschal : C'est notre principal problème, car justement notre code NAF reflète une activité mixte entre le transport régulier conventionné et le transport privé de tourisme.



Cette spécificité crée une méconnaissance des pouvoirs publics.



Nous devons faire preuve d'énormément de pédagogie, pour qu'ils comprennent que même si les transports touristiques ne représentent que 20% de l'activité de notre industrie, cela peut représenter 100% pour une petite entreprise, ou 80% pour une grande.



Nous avons des sociétés qui sont au bord du gouffre. Ce sont bien souvent d'entreprises familiales qui se transmettent de génération en génération, avec des patrons qui emploient leurs enfants.



En plus du drame du chef d'entreprise qui voit s'écrouler sa société, il voit aussi l'avenir de ses enfants se boucher.



Au-delà de ce désastre financier et économique, il y a une tragédie humaine que les Pouvoirs publics ne perçoivent pas. La situation est ingérable.



TourMaG.com - Pour résumer les autocaristes ne sont pas englobés dans le plan de sauvetage. Toutefois, Jean-Pierre Mas et Jean-Baptiste Lemoyne ont expliqué plusieurs fois que l'écosystème bénéficiant du plan de relance serait élargi. Alors, de quoi avez-vous peur ?



Ingrid Mareschal : Tout est très et trop long.



Le calendrier de l'Etat n'est pas celui des entreprises, alors que celles-ci sont littéralement en train de calculer le nombre de personnes qu'elles devront licencier au 1er juin.



Face à l'urgence de la situation, le Gouvernement nous dit : attendez, nous allons définir le périmètre du plan tourisme dans le projet de loi de finance rectificative que nous présenterons le 10 juin, et qui sera ensuite soumis au Parlement.



Il est vrai que nous n'étions pas dans les tous premiers secteurs concernés parce qu'ils sont allés vite, en prenant en priorité les secteurs facilement identifiables, car 100% tourisme.



Etant un peu en deuxième ligne, avec une activité mixte, nous avons été relégués après.



Ayant vu cela, nous avons crié pour nous faire entendre et être ajouté au plan de sauvetage tourisme. Sauf que maintenant les pouvoirs publics cherchent la meilleure façon pour que nous puissions en bénéficier, en excluant les transporteurs qui vivent des marchés publics.



TourMaG.com - Quelle proposition avez-vous soumis pour régler cette question ?



Ingrid Mareschal : Nous avons proposé que les entreprises puissent en bénéficier sur attestation du commissaire aux comptes, certifiant le pourcentage du chiffre d'affaires dépendant du tourisme.



Pour le moment, nous n'avons aucune réponse.



C'est une proposition qui semble convenir, portée aussi par d'autres acteurs comme le Medef pour d'autres secteurs, sauf que l'instruction par l'administration est très longue.



En face, nos adhérents ne comprennent pas que le temps de réponse soit si long, car leurs difficultés sont inédites, alors que certaines entreprises ont 150 ou 200 ans.